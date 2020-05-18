43 حالة اشتباه بكورونا بولاية كسلا

كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية كسلا عن وجود( 43) حالة اشتباه بفيروس كورونا بالولاية حيث تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل المركزي (استاك) . وقالت مديرعام وزارة الصحة ومقرراللجنة التنسيقية العليا للتصدي لجائحة كورونا دكتورة ايمان محمود العوض بحسب (سونا) إن الحالات الإيجابية بالولاية بلغت 17 حالة منها 10 بمحلية كسلا و7بمحلية حلفا الجديدة . ودعت كل الموطنين الالتزام بالاجراءات الصحية منعا لانتشار الجائحة مبينة أن أغلب الحالات وعقب التقصي تم التعرف عليها بسبب الانتشار المجتمعي والمخالطة وشددت دكتور ايمان بضرورة الالتزام بالاجراءات عبرغسيل الأيدي ولبس الكمامات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة والابتعاد من التجمعات وحتى المستشفيات الا عند الطوارئ والضرورة .وناشدت باهمية التبليغ عند ظهور أية اعراض. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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