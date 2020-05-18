مناوي: إصلاح الجبهة الثورية يكمن في قيادة جماعية

أكد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان أن إصلاح الجبهة الثورية يكمن في قيادة جماعية، وأن رفض ذلك يعني تسلطا على التنظيمات المكونة لها بجهل عواقبه.

وقال مناوي في تغريده له على تويتر اليوم (الأحد) بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن الحد الأدنى لأي عمل سياسي مشترك هو القيادة الجماعية المجمع عليها، مضيفا أن رفضها إما نتيجة لقلة الخبرة أو لشيء ما في نفس يعقوب، مؤكدا أن كليهما شذوذ سياسي في التحالفات.

Advertisements

وكانت إجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية اليومين الماضيين بجوبا قد شهدت خلافات حادة بين حركة مناوي وباقي مكونات الجبهة بعد رفض مشروع تقدم به مناوي للنظر في رئاستها للدورة الحالية، واتهمت الحركة بعدها بعض مكونات الجبهة باستخدامها مظلة لمرجعيات أيدولوجية، و‏جعل مسار دارفور حكرا لرغبات البعض والذين يسعون عبره لنيل مكاسب سياسية علي حساب الآخرين، وأن ذلك أمر معيب لجميع الأطراف ومستقبل لا يحتمل تبعاته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )