سودانيون بمصر يقررون العودة سيراً على الأقدام

التاريخ: 17-مايو-2020
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قرر سودانيون عالقون بمصر، العودة إلى السودان سيراً على الأقدام، في أعقاب ارتفاع معاناتهم من جراء الإغلاق الكامل، ونفاد احتياطاتهم المالية.
وقال عضو “مبادرة عالقون”، محمود العريني في اتصال هاتفي بحسب صحيفة مصادر بنبرة حزينة، إن أوضاع السودانيين العالقين بمصر تأزمت جراء استمرار الاقامة التي فرضتها ظروف تعليق السفر، بسبب جائحة كورونا، مطالباً الحكومة بالاسراع في معالجة أمر العالقين؛ الذين من بينهم مرضى.
وأوضح العريني، أنهم بحثوا خلال اجتماع مع سفير السودان بالقاهرة قضية معالجة العالقين، منوهاً إلى أن السفير أبلغهم أن أمر فتح المعابر وإغلاقها من سلطات لجنة الطوارئ الصحية بالسودان.
ودعا السفير، كل العالقين طبقاً لحديث “عريني” إلى ضرورة ضبط النفس وعدم التجمع أمام السفارة لتأمين سلامتهم الصحية.
وكشف العريني، عن محاولة بعض الشباب العودة إلى البلاد سيراً على الأقدام للتحرر من الضغوط النفسية التي لازمتهم طيلة فترة الحظر، ونفاد احتياطاتهم المالية، وتعرضهم لمواقف حرجة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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