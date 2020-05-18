تمديد فترة اغلاق الأسواق بشمال كردفان عشرة أيام أخرى

أعلنت لجنة امن محلية شيكان بولاية شمال كردفان تمديد فترة اغلاق الأسواق بمدينة الأبيض لمدة عشرة أيام أخرى ابتداءا من يوم غد الاثنين

واكدت لجنة الأمن خلال اجتماعها اليوم التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية والضوابط الوقائية لمكافحة جائجة كورونا. وأشارت اللجنة أن قرار تمديد اغلاق الأسواق جاء نتيجة للزيادة الواضحة في الإصابة بفيروس كورونا وسط المواطنين، واوضحت ضرورة تغذية الأسواق الطرفية والكناتين بالاحياء بالمواد الاستهلاكية حتي لا يتضرر المواطن من تمديد فترة إلاغلاق.

وطالبت لجنة امن شيكان بحسب (سونا ) بمشاركة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى في تطبيق قانون الطوارئ على المخالفين خاصة وسائل المواصلات الداخلية (التكتك) وعمل نقاط ارتكاز مختلفة لمنع الحركة حتى تكون نسبة تنفيذ القرار اقوى.

واكدت لجنة امن شيكان استمرار الجهود في مجال التوعية المجتمعية عبر كافة الوسائل الإعلامية والجماهيرية، وشددت على أهمية توفير وسائل الوقاية الصحية للكادر الطبي مع توفير الحماية الأمنية والشرطية لهم.

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وطالبت لجنة الأمن بضرورة التنسيق بين المستشفيات العاملة بمحلية شيكان في توفير الرعاية الصحية للمرضى بالأمراض الاخرى، ودعت إلى أهمية تطبيق التباعد المجتمعي والسبل الوقائية الاخرى في كافة أماكن تقديم الخدمات للمواطن مع تشديد الأدوار التأمينية والرقابية للمعابر والمداخل الخاصة بالمحلية وقدمت لجنة امن محلية شيكان بالشكر للمواطن علي تفهمه القرار

وكانت لجنة امن محلية شيكان قد استمعت لتقرير مفصل من مدير الصحة والتنمية الاجتماعية بالمحلية عن عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، وأكد التقرير علي ازدياد واضح في الإصابة وأشار لحالات الوفاة بكورونا مع توضيح الذين تعافو من المرض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )