عصام محمد نور يدخل في نوبة بكاء في (يلا نغني)

دخل الفنان عصام محمد نور في نوبة بكاء عبر برنامج (يلا نغني) الذي يبث عبر شاشة الهلال الفضائية في الحلقة التي بثت مساء الأمس والتي عملت على التوثيق للذكرى الثامنة لرحيل الفنان نادر خضر بحسب صحيفة السوداني
وردد المطربون المشاركون مختارات من أغاني الراحل نادر خضر الخاصة والمسموعة ولم يتمالك المطربون المشاركون في الحلقة أنفسهم وانخرطوا في نوبة بكاء خاصة عصام محمد نور الذي كان أقربهم للراحل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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