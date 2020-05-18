التاريخ: 17-مايو-2020
0 مشاهدة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، ان تطبيق إجراءات الحظر العام المفروض بشأن محكافحة جائحة كورونا لا يحتاج لاستخدام الرصاص.
ودعا السلطات إلى استخدام إجراءات كثيرة مختلفة وحاسمة وحازمة في تطبيق الحظر.
وقال فيصل، في تصريحات صحفية بالمنصة الإعلامية لمكافحة كورونا اليوم الأحد، وبحسب صحيفة السوداني إن حادثة “أبو حمامة” “مؤسفة”، بينما دعت الحكومة السلطات المسؤولة عنها إلى تقديم التحقيقات اللازمة للسلطات والتي القت القبض على مطلق النار.
في حين أكد، ان الحادث مؤسف، وأضاف: ” لسنا أمام خيارين إما عدم ضبط وربط وإما بالرصاص لم يكن من داعي لذلك على الاطلاق”.
وقال إن هنالك إجراءات كثيرة جدا يمكن للسلطات اتباعها مثل سحب الرخص والغرامات وتقديم المخالفين للمحاكمات وغيرها- “لكن الأمر لا يحتاج مطلقاً لاستخدام الرصاص لمنع لشخص تجاوز الارتكاز”وأعرب فيصل عن أمله في اتخاذ السلطات للإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادثة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل: تطبيق إجراءات الحظر لا تحتاج “لاستخدام الرصاص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.