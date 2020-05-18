فيصل: تطبيق إجراءات الحظر لا تحتاج “لاستخدام الرصاص”

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، ان تطبيق إجراءات الحظر العام المفروض بشأن محكافحة جائحة كورونا لا يحتاج لاستخدام الرصاص.

ودعا السلطات إلى استخدام إجراءات كثيرة مختلفة وحاسمة وحازمة في تطبيق الحظر.

وقال فيصل، في تصريحات صحفية بالمنصة الإعلامية لمكافحة كورونا اليوم الأحد، وبحسب صحيفة السوداني إن حادثة “أبو حمامة” “مؤسفة”، بينما دعت الحكومة السلطات المسؤولة عنها إلى تقديم التحقيقات اللازمة للسلطات والتي القت القبض على مطلق النار.

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في حين أكد، ان الحادث مؤسف، وأضاف: ” لسنا أمام خيارين إما عدم ضبط وربط وإما بالرصاص لم يكن من داعي لذلك على الاطلاق”.

وقال إن هنالك إجراءات كثيرة جدا يمكن للسلطات اتباعها مثل سحب الرخص والغرامات وتقديم المخالفين للمحاكمات وغيرها- “لكن الأمر لا يحتاج مطلقاً لاستخدام الرصاص لمنع لشخص تجاوز الارتكاز”وأعرب فيصل عن أمله في اتخاذ السلطات للإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادثة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)