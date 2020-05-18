لجنة الطوارئ الصحية توصي بتمديد الحظر لاسبوعين آخرين

أعلن بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطواريء الصحية أن اللجنة أوصت لمجلس الأمن والدفاع بضرورة تمديد الحظر لمدة اسبوعين آخرين.
وأشار في حديثه مساء اليوم في المنصة الاعلامية لسودان موحد بدون كورونا أن اللجنة رفعت االتوصية إلى مجلس الامن والدفاع للنظر في تمديد الحظر،والذي سيرد خلال اليوم او غداً وأضاف ان اللجنة اجتمعت اليوم بكامل عضويتها وتوقفت عند الموقف العام لاتشار جائحة كورونا منذ الاعلان عن حالة الطواريء الصحية في البلاد والاجراءات الاحترازية المتبعة ومدى تجاوب المواطنين ومستوى انتشار الجائحة.
وقال تاور بحسب ( سونا ) أن اللجنة لاحظت تزايد عدد حاات الاصابة في الخرطوم والعدد الأقل في ولايات السودان المختلفة.
و اشار تاور إلى إن اللجنة لمست أن الاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها ساهمت في الحد من الانتشار الكبير للجائحة وتقييد الحركة بين المدن الثلاث وفترة السماح لحركة المواطنين.
وأكد ان اللجنة قررت اذا استمر الحال في ظروف عيد الفطر المبارك مع تزايد التجمعات والازدحام سيكون ذلك سببا في تفام الوضع الصحي فى البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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