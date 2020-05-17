الممثلة ريم الطيب تستعد لإنتاج أعمال خاصة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت الممثلة والمخرجة ريم الطيب، أنها ستقتحم مجال إنتاج أعمال خاصة بها بسبب ضعف أجور الممثلين في الساحة الفنية السودانية.

وقالت ريم لـ(الصيحة)، إنها دخلت في خلافات كثيرة بسبب ضعف الأجر، وأكدت أنها لن تقبل الأجر الضعيف.

وأوضحت ريم أنها ستبدأ بإنتاج سلسلة أفلام قصيرة، ثم تمضي في استكمال مشروعها، وأشارت إلى أنها واثقة من النجاح.

وأضافت بأن ابتعادها عن العمل الفني في الفترة الماضية بسبب أنها ترغب في استكمال دراسة الماجستير.

وأشادت ريم بطلة مسلسل جوهرة بحر أبيض الذي أنتجه التلفزيون القومي قبل عدة سنوات بمسلسل دار المطلقات ونجومه والذي يعرض حالياً على شاشة النيل الأزرق، ونوهت إلى الإمكانات الطيبة التي تتمتع بها مخرجة المسلسل عرفة حسن الطيب.