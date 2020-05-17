الخليج 365 : دخل الفنان عصام محمد نور في نوبة بكاء عبر برنامج (يلا نغني) الذي يبث عبر شاشة الهلال الفضائية في الحلقة التي بثت مساء الأمس والتي عملت على التوثيق للذكرى الثامنة لرحيل الفنان نادر خضر ردد المطربون المشاركون مختارات من أغاني الراحل نادر خضر الخاصة والمسموعة ولم يتمالك المطربون المشاركون في الحلقة أنفسهم وانخرطوا في نوبة بكاء خاصة عصام محمد نور الذي كان أقربهم للراحل.

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كانت هذه تفاصيل خبر في حلقة إستثنائية…عصام محمد نور يدخل في نوبة بكاء في ذكرى رحيل نادر خضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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