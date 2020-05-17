إقتصادي :نجاح الصندوق السيادي رهين بوجود إدارة متخصصة

الخليج 365 :

قال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إن نجاح الصندوق السيادي المزمع إنشائه لإدارة المستردات الحكومية رهين بوجود إدارة متخصصة ذات كفاءة وأمانة عالية إلى جانب توفر اللوائح التي تساعدها في أداء عملها خاصة أن أنواع المستردات مختلفة في طبيعتها وعملها.

وشدد المهل في حديثه لـ (السوداني) على وجود جسم لإدارة المستردات مشيراً إلى أكبر التحديات التى من الممكن أن تواجه

كيفية إدارة تلك المستردات خاصة أنها تتطلب مجهوداً كبيراً وطريقة علمية لاتؤثر على أداء المؤسسة المستردة وتابع لابد من جهات متخصصة للإدارة وتحديد إذا ما كان سيتم طرح تلك المستردات للقطاع الخاص أوإدارتها بشكل حكومي.

وأشار إلى أن بعض هذه العقارات والمؤسسات قد تحتاج إلى دعم في الفتره الأولى ولفت إلى أن واحدة من الإشكالات الاتجاه نحو الخصخصة وعد ذلك تحدياً يواجه الصندوق المزمع إنشاؤه.