الشركة السودانية تضع يدها على كمية من الذهب المهرب

الخليج 365 :

تمكنت الشركة السودانية للموارد المعدنية؛ بالتنسيق مع شرطة أمن المعادن بولاية جنوب دارفور، من ضبط مائتين وستة وخمسين جرام ذهب من العوائد الجديدة.

هذا وقد تم تطبيق قانون العوائد الجديد بأخذ ما نسبته 10% عيناََ، وسوف يتم تسليمها غداً الى حافظات بنك السودان – فرع نيالا.

الى ذلك أصدرت الشركة تعميماََ يقضي بأخذ ما نسبته 10% لصالح الشركة، و10% لصالح القوة المنفذة؛ تماشياََ مع قرار رئيس مجلس الوزراء.