إرتفاعكبير في مستلزمات العيد بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من التجار بسوقي أمدرمان والخرطوم لـ(السوداني) صعوبة وصول معظم التجار للأسواق ومباشرة العمل بسبب تفافم حالات الإصابة بكورونا والتي تهدد بنجاح الحراك التجاري في موسم العيد الحالي .

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) إن هنالك ضعفاً في القوى الشرائية للظروف المعلومة، لافتاً لقلة المطروح من الحلويات المستوردة حيث يبلغ سعر كيس المحلية العادية زنة (80) جراماً (3) آلاف جنيه وتتراوح علبة الشيكولاتة ما بين (500-1000) جنيه حسب الوزن.

وأضاف تاجر مخبوزات بالخرطوم أحمد علي بأن هنالك كساداً وركوداً في الشراء، وقال إن جردل الكعك الناعم (2) كيلو بسعر (600) جنيه أما البسكويت (3) كيلو بسعر (2٫200) جنيه منوهاً لتسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة الحصول عليها في التأثير سلباً على كافة المخبوزات الجاهزة بالأسواق.

وأشار تاجر ملابس بسوق بحري السر حاتم إلى أن الموسم الحالي خيب آمال جميع التجار بسبب الحظر والوباء ، لافتاً إلى أن معظم التجار عليهم التزامات مالية وخاصة تجار الملابس لتعاملهم بأسعار الجملة وشراء الطلبيات من الخارج مما كبدهم خسائر كبيرة ، وأوضح أن غالب الملابس التي ستطرح هذا الموسم كانت توجد بالمخازن لصعوبة الاستيراد بسبب الوباء ، مبيناً أن سعر ملابس الأطفال لا تقل عن (850) جنيه لعمر سنتين أما فساتين البنات (2٫500) جنيه الثياب العادية (4-5) آلاف جنيه ٫ واصفاً الأسعار بالعالية وتخوف من ضعف الحركة التجارية .