البنك الزراعي :أكثر من 9 ملايين فدان المساحة المستهدفة لتمويل الموسم الصيفي

الخليج 365 :

أكد مساعد المدير العام للبنك الزراعي جلال الدين طه أن البنك الزراعي أصدر سياسته التمويلية منذ التاسع من شهر إبريل 2020م ، وقال لـ(لسوداني) إن المساحات المستهدفة للتمويل تأتي وفقاً للقطاعات الزراعية والتقانة المستخدمة في الموسم الصيفي، كاشفاً عن المساحة المستهدفة للقطاع المطري تقانة(1) واحد مليون و(120) ألف فدان ومساحة المطري شبه آلي تقانة (2) (6) مليون و(356) ألف فدان، ومساحة المطري التقليدي تقانة (3) واحد مليون و(420) ألف و(500) فدان، كاشفاً عن جملة مساحة القطاع المطري (8) ملايين و (896) ألفاً و(500) فدان.

وكشف عن مساحة القطاع المروي تقانة (1) بلغت (779) ألف فدان، وقال إن جملة المساحة المستهدفة للتمويل للموسم 2020 _ 2012م (9) ملايين و(675) ألفاً و(500) فدان، مشيراً إلى أن الموجهات العامة للسياسة التمويلية منحت الأولوية في التمويل للمشروعات التي تدعم تحقيق زيادة الصادرات وإحلال الواردات وربط التمويل باستخدام الحزم التقنية الحديثة المتوفرة حسب المراحل الزراعية. وأضاف يتم التعاقد مع المنتجين كأفراد أو في شكل جمعيات أو تنظيمات وفق الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الهيئات والمؤسسات الزراعية الحكومية يتم تمويلها وفق أسس وضوابط محددة على أن يكون التصديق للتمويل مركزياً. وربط التمويل بالتأمين الزراعي تقليلاً للمخاطر .