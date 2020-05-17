“أكثر من نصف مليون طن نفط”.. “أنصار الله” توجه “اتهاما خطيرا” إلى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت جماعة أنصار الله، اليوم، الأحد، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 22 سفينة وقود وغذاء، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، عن مصدر في ميناء الحديدة، أن “التحالف يواصل احتجاز 22 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية أمام ميناء جيزان”.

وأوضح المصدر، أن “السفن المحتجزة تحمل أكثر من نصف مليون طن من البنزين والديزل والمازوت، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف طن من الغاز”، مضيفا أن “من ضمن الكميات المحتجزة على متن تلك السفن 10 آلاف طن دقيق و9 آلاف طن من الأرز”.