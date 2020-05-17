طهران تستدعي السفير السويسري لتحذير أمريكا من عرقلة أي ناقلة إيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخارجية الإيرانية عن استدعاء السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأمريكية) لتحذير أمريكا من “مغبة عرقلة حركة أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية”.

طهران- سبوتنيك. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية اليوم الأحد، قال ظريف في رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: “تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين”.

وأضاف ظريف “يحق لإيران اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة أي تهديد أمريكي في مكان في العالم”.

وبحسب البيان “وعقب إرسال ظريف الرسالة استدعى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي السفير السويسري الراعي للمصالح الأمريكية في إيران إلى الخارجية الإيرانية، ودعا من خلاله الحكومة الأمريكية إلى عدم تهديد أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية”.