تعليق ناري من ظريف على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتجهة لفنزويلا

الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.

طهران – سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية اليوم الأحد، قال ظريف “في رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين”.

وأضاف ظريف “يحق لإيران اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة أي تهديد أمريكي في إي مكان في العالم”.

وبحسب البيان “وعقب إرسال ظريف الرسالة استدعى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي السفير السويسري الراعي للمصالح الأمريكية في إيران إلى الخارجية الإيرانية، ودعا من خلاله الحكومة الأمريكية إلى عدم تهديد أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية”.