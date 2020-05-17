وفد السيادي والوزراء يقدم واجب العزاء لأبناء النوبة والبني عامر

دعا عضوا مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان ومولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي ووزيرة الشباب والرياضة الأستاذة ولاء البوشي، دعوا قبيلتي النوبة والبني عامر إلى نبذ العنف وترك الاقتتال وتعزيز روح التعايش السلمي والتسامح بالولاية والتي كانت السمة البارزة لأهلها منذ زمن بعيد.
وطالب الوفد بحسب (سونا ) خلال تقديمهم واجب العزاء للقبيلتين كلا علي حده، بحضور والي ولاية كسلا وقادة القوات النظامية، في أبنائهم الذين فقدوا أرواحهم جراء الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، طالبوا الجانبين بإعلاء قيم الصفح والعفو والتصافي والتسامي فوق الجراحات والعمل على محاربة الشائعات والتحريض خاصة عبر الوسائط، والتصدي لدعاة الفتنة حتى يعود مجتمع كسلا إلى المحبة والوئام والسلام والإلفة التي كان معروفا بها.
وجدد وفدا المجلسين حرص الحكومة على تطبيق وسيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في الأحداث إلي محاكمات فورية إلى ذلك أكد رئيس مجلس تنسيق شؤون أبناء النوبة بولاية كسلا الهندي عبيد أبو، وناظر عموم قبائل البني عامر علي إبراهيم دقلل إلتزامهما بالهدنة والمحافظة على أجواء التهدئة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الفائتة والعمل على تعزيزروح التعايش والتسامح بين الطرفين إلى حين توقيع ميثاق الصلح الذي يحفظ دماء الجانبين ويعزز روح الإخاء والمودة التي كانت سائدة بينهما منذ زمن بعيد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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