تمديد إغلاق المطارات السودانية لنهاية مايو الجارى

الأحد 17 مايو 2020

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 31 مايو الجارى، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل فى البلاد لمنع تفشي فيروس "كورونا".



واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

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وصدر القرار بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

وكانت وزارة الصحة فى السودان،أعلنت امس السبت، عن تسجيل 325 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه، وتخطى حاجز الاصابات حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 310 ألف شخص، وتم تسجيل اكثر من مليون و700 ألف حالة.