الشركة السودانية للموارد المعدنية تودع 7.5 مليون يورو في حسابات المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أودعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبلغ 7.5 مليون يورو في حسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من نصيب حكومة السودان من العوائد الجليلة وأرباحها وبقية الرسوم من تعدين الذهب.

وقال الأستاذ مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية (لسونا) بان الشركة أودعت مبلغ 7.5 مليون يور أمس الأول واكتملت اجراءات الايداع للمالية وأن ذلك ياتي بعد اكتمال تسلمه لمهامه مباشرة.

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ووعد أردول بأنهم سيضاعفون الجهود لتعظيم نصيب الدولة من العوائد الجليلة وبقية الرسوم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية لمجتمعات مناطق الإنتاج وغيرها دعماً لإقتصاد البلاد ومساهمة في إعمار البنية التحتية.

وفي ذات الصدد تقدم سيادته بالشكر والتقدير لكل العاملين بالشركة سيما المراقبين والمحصلين ومدراء مكاتب الشركة بالولايات ومشرفي الاسواق وموظفي حسابات الانتاج، مؤكدا بان الشركة ستعمل جاهدة وفاعلة ودعامة من دعائم الاقتصاد ورافعة من روافعه.