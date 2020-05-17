لجنة إزالة التمكين تتهم مدير مكتب علي عثمان بسرقة (60) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ؛مدير مكتب النائب الاول الأسبق لرئيس الجمهورية اللواء أمن (م) ابراهيم الخواض بسرقة(60) مليون دولار من مال الشعب السوداني. ووصف مناع في تغريدة له علي منصة تويتر الخواض بالكذاب وقال لحسن حظي لم التق ابراهيم الخواض في حياتي دعك ان اتصل عليه اوً اتعامل معه وأضاف هو لص وكذاب أشر سرق اكثر (60) مليون دولار من مال الشعب وأشار مناع الي أنه كشف ذلك في تسجيل قبل سقوط النظام ورد عليه الخواص في مجموعة صحافسيون (قروب ذائع الصيت في واتس آب) وقال مناع ، الخواص زعم انه دفع مبلغ لي وطالبته بالمستندات فاختفي وقال اذا كنت كذابا فكن جيد الذاكرة.

وكان الخواض عمم تسجيلا صوتيا – تحصلت عليه آخر لحظة- اتهم مناع بالابتزاز. كاشفا عن شراكة تجارية جمعتهما قبل سقوط الانقاذ ومطالبه صلاح له باموال رغم أن العمل التجاري لم يحقق عوائد مادية وانه رفض منحه اي مبلغ تجاري وقال الخواض ان مناع ظل يلاحقه بالاساءة والشتائم قبل سقوط وبعد النظام وهدده بنزع كل ممتلكاته عبر لجنة إزالة التمكين، واضاف : (مناع هددني بالطرد من منزلي وقال الخواض ان مناع يستغل لجنة إزالة التمكين لتصفية حساباته الشخصية.

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