شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت مدير الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الأحمر د. اريج صالح عبدالعزيز ان الولاية لم تسجل حالات جديدة لفايروس كوفيد ١٩ وأشارت لعدد الحالات المؤكده تراكمياً بالولاية ثلاثة حالات وقد تماثلت للشفاء حالتين وحالة واحدة تتلقي الرعاية الصحية بمركز العزل ببورتسودان

ولفتت الي ان حالات الاشتباه المسجلة منذ بداية الفايروس (١١)حالة منها حاليا (٥) حالات تم حجزها واخذ العينات وارسالها للمعمل القومي بالخرطوم استاك وفي انتظار النتائج

واكدن ان كل الحالات تتلقي الرعاية الطبية اللازمة والمناسبة حسب الحالة الصحية فيما تجري فرق الاستجابة السريعة تتبع كافة المخالطين للحالات المشتبةبها حسب القيد الزمني المحدد في البرتوكول العلاجي٠

وأشارت الي ان التسلل المتكرر عبر مداخل ومعابر الولاية الرئيسية وغير المعتمدة يعتبر تحدي ومهدد خطير لولاية البحر الاحمر وخاصة زيادة الأعداد المستمرة للمتسللين من الولايات والحدود للدول المجاورة ويتم التعامل مع المتسللين عبر مراكز الحجر الصحي والمراقبة لمدة (١٤) يوم وبلغ عدد المتسللين حتي اليوم (١٠٩) وتم تطبيق الحجر الصحي عليهم جميعا وعلما بأن هناك إعداد إكملت الحجر الصحي وتمت مغادرتهم٠

وتشددت علي ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء بالمنازل٠

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كانت هذه تفاصيل خبر ولاية البحر الاحمر .. استقرار الأوضاع الصحية وعدم تسجيل حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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