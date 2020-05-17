ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2289 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الي تسجيل (6) وفيات حسب التقرير الوبائي ليوم 16 مايو 2020 .

حيث سجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (280 ) حالة، الجزيرة (15) حالة، شمال كردفان (10) حالات ، القضارف (8 )، كسلا (4 ) شمال دارفور (2) ،جنوب كردفان( 2)، نهر النيل (2)، شرق دارفور (حالة واحدة) ، الشمالية (حالة واحدة).

اما الوفيات فقد سجلت (وفاتين) في ولاية الخرطوم، (وفاة واحدة) في كل من ولايات (كسلا، شمال دارفور،الشمالية، النيل الأبيض).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي ( 2289) حالة، متضمنة (97) وفاة.

هذا وقد سجلت (وفاة واحدة) في ولاية جنوب كردفان لم تعلن ضمن الوفيات التي أعلن عنها سابقا.

فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (1874) حالة ، الجزيرة (129) حالة ، شمال كردفان (77) القضارف (70) حالة، سنار (50) حالة ، جنوب دارفور (19) حالة ،كسلا (17) حالة، نهر النيل (10) حالات ، الشمالية ( 8)، شمال دارفور (7) حالات ،شرق دارفور (6)حالات ، ،غرب كردفان (5) حالات ، النيل الأبيض ( 4) حالات، غرب دارفور(4) حالات ، البحر الأحمر(3) حالات، وجنوب كردفان(3 ) حالات، وسط دارفور(2) ، النيل الأزرق (حالة واحدة ) .

وتنوه الوزارة الي انه يوجد تغيير في تراكمي حالات بعض الولايات نسبة لحركة الحالات من ولاية لأخرى لتلقي العلاج.

ولقد تماثلت (17) حالة للشفاء، (13) بولاية الخرطوم،(2) بولاية الجزيرة، (2) بشمال كردفان ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي (222) .

وتشير الوزارة الى أن الفحص العملي اليومي تم لعدد (417) عينة في المعمل القومي للصحة العامة (ستاك ) وكانت (310) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 81.4٪، كما تم فحص (45) عينة في معمل معهد النيل الأزرق فكانت (12) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 30٪.

وتؤكد الوزارة بان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وزارة الصحة الاتحادية تشدد على ضرورة التزام المواطنين بتطبق الإرشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعى ، غسل الأيدي،اداب العطس والسعال)، إضافة للإلتزام بقانون الطواريء الصحية بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة القصوى ، والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.