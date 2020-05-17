مبادرة لجان المقاومة بأحياء الفتيحاب لمساعدة الأسر المتعففة..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دشن عدد من لجان المقاومة بأحياء الفتيحاب بأم درمان مبادرة (ح نفرحهم في العيد) بتوزيع الملابس والمواد الغذائية لعدد من الأسر المتعففة. وضمت المبادرة عددا من اهل الوسط الفني والإعلامي الذين دعموا مبادرات لجان المقاومة بالاحياء والتي سبق وأن قامت بتوزيع كيس الصائم. وأشاد أهالي الحي بالمبادرات من قبل لجان المقاومة و التي وصفت بالنبيلة

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