كندا تساهم في تأهيل مستشفى جبرة للطوارئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قدمت كندا دعماً للسودان قُدر بنصف مليون دولار كمساهمة منها في تأهيل وحدات العناية المكثفة بمستشفى جبرة للطوارئ والإصابات. وقالت وزارة الخارجية السودانية أمس عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: عبر جهود بعثتنا في نيويورك، قدمت كندا نصف مليون دولار لمنظمات طوعية سودانية كمساهمة في تأهيل وحدات العناية المكثفة بمستشفى جبرة. وأوضحت أنها ستقدم دعماً مقدراً آخر سيتم الإعلان عنه قريباً.

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