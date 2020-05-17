مجمع الفقة الاسلامي يتحري عن هلال شهر شوال 1441ه

أعلن مجمع الفقه الإسلامي دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية انه سيتحرى هلال شهر شوال 1441 هـ يوم السبت التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث والعشرين من مايو

واضاف المجمع في بيان له اليوم وفقا لسنة الله التي فطر عليها الكون إزاء الحركة النسبية للأرض مع الشمس والقمر فإن القمر في مداره حول الأرض يصير محاذيا لها وللشمس – ما يعرف بحالة الاقتران – عند الساعة السابعة و38 دقيقة بتوقيت السودان بعد غروب شمس يوم الجمعة 22 مايو(ايار) 2020 م الموافق ليوم 28 رمضان مشيرا الى أن مساء هذا اليوم لا يرى الهلال في أي مكان في العالم، اذ لا يكون الاقتران قد حدث، بعد ذلك لا يكون هذا يوم التحري ولا تقبل أي شهادة بإدعاء الرؤية في مسائه اذ تغرب الشمس في الخرطوم يومئذ عند الساعة 6:05 ويحدث الاقتران بعد أكثر من ساعة ونصف.

وفيما يلي نص بيان مجمع الفقه الإسلامي دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بحسب سونا، (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج…) (البقرة:189)

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون)

(يونس:5)

(لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له { (حديث شريف متفق عليه)

وفقا لسنة الله التي فطر عليها الكون إزاء الحركة النسبية للأرض مع الشمس والقمر فإن القمر في مداره حول الأرض يصير محاذيا لها وللشمس – ما يعرف بحالة الاقتران – عند الساعة السابعة و38 دقيقة بتوقيت السودان بعد غروب شمس يوم الجمعة 22 مايو2020 م الموافق ليوم 28 رمضان. مساء هذا اليوم لا يرى الهلال في أي مكان في العالم، اذ لا يكون الاقتران قد حدث بعد. لذلك لا يكون هذا يوم التحري ولا تقبل أي شهادة بإدعاء الرؤية في مسائه.اذ تغرب الشمس في الخرطوم يومئذ عند الساعة 6:05 ويحدث الاقتران بعد أكثر من ساعة ونصف. وهذا يؤكد خطأ الذين بدءوا صيام رمضان قبل يوم السبت 25 ابريل 2020 م. وعليهم الا يفطروا يوما آخر الشهر اذا لم تثبت الرؤية يوم التحري الصحيح.

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أما في مساء يوم السبت 23 مايو 2020 م الموافق 29 رمضان 1441 هـ فإنه يمكن رؤية هلال الشهر بسهولة فقط في أمريكا الوسطى وفي معظم الامريكتين الجنوبية والشمالية. أما في كل افريقيا والمنطقة العربية وجنوبي أوروبا ومعظم بلدان آسيا فإن إمكان الرؤية يزداد صعوبة كلما اتجهنا من غربي افريقيا شرقا في مناطق العالم الاسلامي التي يجمعها ليل واحد.

أما في مساء يوم الأحد 24 مايو فإن الهلال يمكن رؤيته بسهولة تقريبا في كل العالم.

لذلك إذا رُؤي الهلال في مساء السبت فإن يوم الأحد 24 مايو 2020 م هو أول أيام شهر شوال 1441 هـ

لهذا- بإعتماد مجمع الفقه الاسلامي هذا الحساب – يكون هذا هو يوم عيد الفطر المبارك، وإلا فإن هذا اليوم هو المكمل لرمضان 30 يوما وعليه يكون يوم الاثنين هو يوم عيد لكل المسلمين على وجه الأرض.

وكل عام والمسلمون بخير وأمن وأمان وسلام

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)