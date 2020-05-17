صديق الهندي: تراخي الجهات الامنية شجع على نشوب الأحداث القبلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصف رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي” الشرعية الثورية” الشريف الصديق الهندي تجدد الأحداث ذات الطبيعة القبيلة بالأمر المؤسف وقال إن تلك الأحداث مسألة خطيرة وبداية لفتنة أكبر. وقال إن هناك حالة من التراخي من الجهات الامنية شجعت على نشوب الأحداث القبلية مشددا على وضع إجراءات حاسمة لنشر الأمن باعتباره من صميم عمل الدولة.

وأشار الهندي إلى أن هناك احساس عام بأن المعادلة السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى المركز والولايات تشجع على أعمال الفوضى لجهة شعور البعض بضعف تطبيق القانون فضلا عن ضعف الحكم الولائي مشيرا إلى أن الثورة حجبت عن الولايات بتأخير تعيين الولاة ماجعل الولايات خارج نطاق روح الثورة.

وطالب الهندي الدولة بحفظ الأمن وأرواح المواطنين وعدم التهاون في بسط هيبة القانون.

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