وزير الاوقاف: القوى الظلامية عملت على اشعال نار الفتنة بين عدد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف لتفويت الفرصة على القوى الظلامية التى تعمل على إنهاء سلمية الثورة .

وأشار مفرح بتصريحات صحفية الى أن تلك القوى عملت خلال الاسبوعين الماضيين على اشعال نار الفتنة بين عدد من القبائل في انحاء السودان، مطالبا باعلاء صوت العقل ونبذ الجهوية والقبلية .

وطالب وزير الشؤون الدينية والاوقاف، الشعب السوداني بالعمل على اعلاء قيم التراحم والتكافل خاصة تجاه فئات الارامل والايتام والمساكين وذلك انطلاقا من قيم الدين الاسلامي، وأبان كيف ان كلمة الرحمة ومرادفاتها قد تكررت أكثر من 268 مرة في القرأن الكريم وأن الاسلام في دعوته للتراحم لم يميز بين المسلم وغير المسلم بل اتسع ليشمل حتى الحيوان.

وشدد على ضرورة الاعلاء من قيم التراحم والتكافل بين فئات الشعب السوداني ونبذ الجهوية وتفويت الفرصة علي القوى الظلامية التي تعمل علي انهاء سلمية الثورة .

كما ضرب الوزير عددا من صور ونماذج التكافل من التاريخ الاسلامي، داعياً إلى انزال تلك النماذج إلى أرض الواقع، خاصة أن الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا أثر على فئات كثيرة من الشعب، مشيرا الى أن النظام البائد وما انتهجه من سياسات كانت سببا مباشراً في افقار عدد كبير من الشعب السوداني.