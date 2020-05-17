سيصل اليوم الأحد، وفد إريتري عالي المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية عثمان صالح، والسيد يماني قبرآب مستشار الرئيس، وسينقل وزير الخارجية رسالة من السيد الرئيس أسياس أفورقي إلى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وسيلتقي الوفد ضمن زيارته التي تستغرق يومين، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وفد يزور الخرطوم اليوم.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.