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الأحد 17 مايو 2020
كتب
وكالات
أعربت القوات المسلحة عن أسفها لوقوع حادث أليم بمنطقة أبوحمامة بالخرطوم ذهب ضحيته أرواح شخصين.
وتترحم القوات المسلحة على ارواحهما وتعزى ذويهما فى مصابهما.
وأعلن الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة العميد ركن د.عامر محمد الحسن فى بيان صحفى أصدره ليلة أمس انه قد تم التحفظ على فرد القوات المسلحة الذى أطلق النارعلى هؤلاء المواطنين مما أدى لمقتلهما مبينا انه قد تم فتح بلاغ بالحادثة .
ووعدت القوات المسلحة فى بيانها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل العدالة للجميع واكدت ان الاخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب ولا كبير على القانون.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صحفى
المواطنون الكرام
فى إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم عبرت ركشة مسرعة بدون توقف نقطة ارتكاز قواتنا فى تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء وكان بداخلها السائق ومواطن اخر.
َ
نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، اطلق فرد من القوات المسلحة طلقات نارية ادت لاصابة من كان بالركشة والذين تم اسعافهم للمستشفى حيث فاضت أرواحهم لله عز وجل َ.
المواطنون الأعزاء
الأخطاء القانونية ينال مرتكبوهامهما كانوا العقاب ولا كبير على القانون، وتتاسف القوات المسلحة لوقوع مثل هذا الحادث الأليم وذهاب أرواح المذكورين وتترحم عليهم وتعزى ذويهم فى مصابهم، وتؤكد أنه تم التحفظ على الفرد و فتح بلاغ بالحادثة .ونعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل العدالة للجميع وندعو المواطنين الكرام الالتزام والتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجوال.
عميد د. ركن عامر محمد الحسن
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق من القوات المسلحة بشأن أحداث منطقة ابو حمامة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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