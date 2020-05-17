الفتيحاب.. مربع موبوء بكورونا لا تعلمه السلطات الصحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اطلع عدد من المواطنين سكان مربع واحد بمدينة الفتيحاب ريفي جنوبي امدرمان على وفاة عدد 6 اشخاص من قاطني المربع بجائحة كورونا خلال يومين فقط -ثلاثة منهم توفوا اليوم السبت. وسط تكتم تام من قبل الأسر.

واكد عدد من المواطنين انتشار المرض بالمربع الذي وصفوه بالموبوء واشاروا إلى عدم علم السلطات الصحية بذلك وقالوا هناك حالات أخرى تم التكتم عليها من قبل الأسر تم التعرف عليها من خلال علامات واعراض فيروس كورونا.

وطالب البعض منهم بالابلاغ الفوري عن الحالات التي توفت والحالات الماثلة حاليا ومعرضة للوفاة جراء الوباء إلى جانب اطلاع الجهات الصحية بما يدور في المربع واشاروا إلى ان خوف الاسر من الوصمة وراء الاحتفاظ بالمرضى الذين ظهرت عليهم علامات المرض دون فحصهم

وذكر المواطنين أن السكان يؤدون واجب العزاء ويجهلون الارشادات ومخاطر المرض وسهولة انتقاله وكشفوا عن سوء الوضع النفسي لعدد من قاطني المربع بسبب الخوف والتوجس من المرض.

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