القوات المسلحة تؤكد تحفظها على مرتكب حادثة أبو حمامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت القوات المسلحة التحفظ على الفرد الذي أردى قتيلين بنقطة إرتاز بمنطقة أبو حمامة و فتح بلاغ بالحادثة وتعهدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل العدالة للجميع.

وكان أحد أفراد القوات المسلحة قد أطلق النار في نقطة إرتكاز على سائق ركشة وأرداه قتيلا عقب رفض السائق التوقف بينما أصابت رصاصة أخرى مدربا شهيرا وقضى المصابان نحبهما خلال محاولات إسعافهما.

ودعا الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد د. عامر محمد الحسن في بيان اصدره فجر اليوم “الأحد” المواطنين للالتزام والتقييد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال

وقال البيان “في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم عبرت ركشة مسرعة بدون توقف نقطة ارتكاز قواتنا فى تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء وكان بداخلها السائق ومواطن اخر َ

نتيجة لعدم الإنصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لاصابة من كان بالركشة والذين تم اسعافهم للمستشفى وفاضت أرواحهم لله عز وجل” َ.

واضاف البيان “الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب ولا كبير على القانون، وتتاسف القوات المسلحة لوقوع هذا الحادث الأليم وذهاب أرواح المذكورين وتترحم عليهم وتعزى ذويهم فى مصابهم”.

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