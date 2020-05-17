سلك يرد على اتهامات حول تورطه في حادثة الاعتداء على ذو النون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق القيادي بقوى الحرية والتغيير الامين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر حول اتهامات له بالتورط في حادثة الاعتداء على الناشط السياسي عثمان ذو النون الذي تعرض لحادثة ضرب من قبل مجموعة في سنار السبت .

وقال خالد عمر عبر منشور على حسابه الرسمي في تويتر “استمراراً لحملة تلفيقات “الفوتوشوب” جرى السبت تداول لرسالة منسوبة لي تربط بيني وبين الاعتداء الذي تم على عثمان ذو النون نهار السبت في سنار.

واضاف ” الرسالة ملفقة بالكامل بالطبع وهي تأتي في إطار حملة متكاملة تستخدم فيها الوسائط الالكترونية لنشر الغث وتشتيت الأذهان مرفقا عمر صورة من الرسالة التي جرى تداولها.

وفي اول رد لذي النون بعد تعرضه للضرب والاعتداء عليه على في سنار يوم امس السبت بث فيديو مباشر على حسابه الرسمي قائلا “نحن بخير؛ شوية كسور في الاضلاع وشقوق في الرأس وثبات في القلب”. وكتب ذو النون على صفحته بفيسبوك “ولسة بحب سنار جدا وعشان عين تكرم ألف عين .. وأهل سنار أبرياء مما حدث من قلة مستغفلة مغشوشة مغرر بها؛ سنار في القلب”

وأضاف “ما اتعاطفت ولا حنيت الا علي البيضربوا ويقولوا لي قول أنا كوز؛ والله قربت ابكي عشانهم”

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء شباب على الناشط السياسي عثمان ذو النون وتمزيق قميصه في مدينة سنار فيما جرى بث الحادثة مباشرة على صفحة لجان المقاومة قبل ان يحذف لاحقا .

ووفق شهود عيان فان الاعتداء على ذو النون كان في جامعة سنار، أثناء حملة لمجموعة ذوالنون المسماه ” الطرح القادم” والقيام بحملة تعقيم داخل الجامعة.