شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ان الوفد الرئاسي الذي يزور كسلا حاليا سيجتمع مع لجان ازالة التمكين بالولايات بهدف التفاكر حول عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

وقال الفكي في تصريح صحفي عقب اجتماع بلجنة امن وحكومة ولاية كسلا التى وصلها اليوم السبت برفقة عضو مجلس السيادة حسن شيخ ادريس قاضي ووزيرة الشباب والرياضة الاستاذة لاء البوشي، ان الوفد خلال زيارته لولايات كسلا والقضارف والجزيرة سيلتقي بلجان ازالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الاموال فى هذه الولايات بهدف تنشيطها والاطلاع علي تقارير عملها حتي الان و تسليمهم النسخة المعدلة من قانون اللجنة والنقاش والتفاكر حول تفكيك النظام البائد بالولايات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفكي: سنجتمع بلجنة ازالة التمكين بكسلا والقضارف والجزيرة للتفاكر حول تفكيك النظام البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.