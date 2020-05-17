عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 17 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ستة اجسام تنشق عن تجمع المهنيين وتكون قيادة مؤقتة

تاور ينفي قيادته حملة لإقالة وزير الصحة

تسجيل 325 اصابة جديدة بكورونا

لجنة المعلمين تكشف عن مبادرة لخروج تجمع المهنيين من حالة الاصطفاف والاصطفاف المضاد

تجمع المهنيين يرحب بالهيكل الراتبي الجديد

الهندى يصف تجدد الاحداث بالامر المؤسف

الطاقة تعلن توقيت جديد لعمل محطات الوقود

تفاقم الازمة في التأمين الصحي بالكاملين بسبب تلاعب في حوافز العاملين

سائقون بشركة نظافة الخرطوم يهددون بالاضراب

نصف مليون دولار من كندا للسودان لتأهيل مستشفي جبرة للطوارئ

والي الخرطوم يقبل إستقالة ناظم سراج ويكلف بشري حامد بتسيير مهام الوزارة

الجهاز المركزي للاحصاء : التضخم قفز إلى 98%

التيار

مقتل مدرب شهير وسائق ركشة برصاص عسكري يتبع لإرتكاز أبو حمامة

تجمع المهنيين : يرحب بالهيكل الراتبي ويدعو لذيادة أجور القطاع الخاص

عرمان يبعث رسالة مكتوبة للشعب ويعلن توقفه عن الحوارات والتصاريح الصحفية

الطاقة:تقلص فترة الحظر على محطات الوقود وتزيد المحطات التجارية

الصحة : تسجيل” 325″ إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى ” 2289″

مناع: الحزب “المحلول “أنفق تريليون جنيه لإشعال الفتنة في الولايات

أخبار اليوم

توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الإدارة الأهلية بكادقلي الكبرى وقوى التغيير

صديق تاور يكشف حقيقة خلافه مع وزير الصحة ويصدر بيانا

مقتل مدرب شهير وسائق ركشة برصاص نظامي في نقطة إرتكاز أبو حمامة

ياسر عرمان يكتب: أيها السودانيون حافظوا علي بلادكم وثورتكم …. فالثورة لا تتحالف مع الثورة المضادة ولكنها تصحح نفسها

الامين العام للزكاة : الديوان لا يتحصل زكاة الفطر وسنتخذ إجراءات قانونية ضد جمعية الاحسان

حركة جيش تحريرالسودان تشيدبما تحقق من إنجاز في العمليةالسلمية

325 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 2289 والوفيات الى 97 وفاة

الوطن

الصحة تعلن عن ٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا

مقتل مدرب كرة وسائق ركشة على يد جندي و الجيش يصدر بياناً حول الحادثة

وفد سوداني رفيع يزور إثيوبيا ويبحث قضايا سد النهضة والحدود

محمد وداعة قحت تعيش أزمة بعد تجميد حزب الأمة

ارتفاع التضخم في شهر أبريل

لجنة إزالة التمكين تتجه للولايات

الحرية والتغيير افكار وزير المالية بالية

إصابة مدير جامعة الجزيرة بكورونا

توقيع وثيقة وقف العدائيات بكادوقلي

السوداني

غرفة البصات: مايتداول عن استئناف السفر عارٍ من الصحة

رئيس لجنة الطوارىء الصحية “تاور” يكشف حقيقة خلافه مع وزير الصحة

الناشط السوداني “ذو النون” في أول ظهور له بعد الاعتداء عليه يعتذر لأهل سنار

بيان للجيش السوداني حول وفاة شخصين بإطلاق نار من إحدى نقاط الارتكاز بالخرطوم

لجنة التمكين تكشف ملابسات خطاب “أراضي الباقير”

الاتحادي الأصل يتوعد ملاحقة قناة فضائية قانونياً

الخارجية أكملت ترتيبها لإغلاق(11) سفارة

النيل الدولية

الصحة: تسجيل (325) إصابة جديدة بفيروس كورونا و(6 ) وفيات

وفد سوداني رفيع يزور اثيوبيا ويلتقي ابي احمد

الطاقة والتعدين تعلن انجلاء أزمة توزيع الغاز

تنشيط عمل لجنة تفكيك التمكين بالولايات المختلفة

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السوداني الدولية

محمد الفكي يتفقد الأوضاع في كسلا والقضارف والجزيرة

فحص (2) الف شهادة لمدراء بالخدمة المدنية

العثور على مشردين متوفيين في الشارع العام بسنار

نهر النيل توزع السلع المخفضة على المواطنين

(السوداني الدولية) تكشف عن مربع موبوء بـ (كورونا) في أم درمان لا تعلمه السلطات الصحية

اليوم التالي

المحطة الفضائية الدولية تحلق في سماء الخرطوم

(اليوم التالي) تكشف كواليس خلافات في الجبهة الثورية

الفنان جمال فرفور: نعم أنا ضابط في جهاز الأمن ولم أعذب الثوار

ياسر عرمان: الذين يسعون للفتنة بين الجيش والدعم السريع يخدمون المؤتمر الوطني.. والمجلس القيادي للحرية والتغيير لايمثل قوى الثورة

مقتل وكيل عريف بالقوات المسلحة في اليرموك

مناع ينفي اتهامات الخواض ويصفه باللص الكذاب

آخر لحظة

مناع يتهم مدير مكتب على عثمان بسرقة (60) مليون دولار

اجتماعات راتبة بين حمدوك وحميدتي

(325) اصابة جديدة بكورونا و(6) وفيات

زيادة محطات (الوقود التجاري) الي (129)

شكوى جديدة تواجة المريخ في (فيفا)

صوت الأمة

العدل والمساواة تطالب بمشروع عقد اجتماعي يتراضى عليه الجميع

وثيقة لوقف العدائيات وضبط النفس بكادوقلي

ارتفاع اصابات كورونا إلى 2289 حالة

لجنة التمكين تكشف ملابسات خطاب “أراضي الباقير”

صحيفة القوات المسلحة

توقيع الصلح النهائي بين عدد من قبائل جنوب وشرق دارفور

الصحة: تسجيل (325) إصابة جديدة بفيروس كورونا و(6 ) وفيات

الطوارئ الاقتصادية تبحث نظام المحفظة الاستثمارية

لجنة ازالة التمكين تنتقل الى الولايات