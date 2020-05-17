شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحصل لى (عثمان ذو النون) فى سنار فى إعتقادى الإنسانى آخر مسمار فى نعش الشعار الزائف ( حرية_ سلام_ وعدالة)

ولا بيشبه سنار وأهلها الكرام!!

للأسف…(بعض) أفراد لجان المقاومة فاهمين الموضوع غلط.

ومعتبرين نفسهم سلطة فوق كل القوانين والإعتبارات!!!

لجان المقاومة ست الإسم إتعملت لمصلحة الناس والمحافظة على حقوقهم وتوفير الدعم والأمان للأحياءوما قصروا.

السودان ده حقنا كلنا.

بغض النظر عن الإختلاف فى وجهات النظر والقناعات. وعمرو الإعتداء بالضرب والإساءة ما كان ثورة وعى وتغيير !!!!

لو دى طريقتنا….بكرة بتجيب ليها سلاح… وبتبقى أرخص حاجة عندنا أرواح بعض لاقدر الله.

علماً بأنى لابعرف (ذو النون) لا من حواريه … لاعندى فيهو إعتقاد…!

القضية بالنسبة لى فى التصرف…. وسلوكنا تجاه بعض كشعب كلنا مساكين!! المادة السابقة مقتل وكيل عريف بالقوات المسلحة على يد لجان المقاومة…. المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 17 مايو 2020م

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كانت هذه تفاصيل خبر ما حصل لـ(ذو النون) آخر مسمار في نعش(حرية-سلام-عدالة).. بقلم داليا الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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