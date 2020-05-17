مقتل وكيل عريف بالقوات المسلحة على يد لجان المقاومة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مقتل وكيل عريف “خميس الزبير كوه” يتبع للقوات المسلحة سلاح المدرعات علي يد سبعة من لجان المقاومة بحي اليرموك مايو جنوب الخرطوم .

فُتح لهم بلاغ بقسم النصر تحت المادة 130 القتل العمد.

تم القبض علي اثنين منهم وفرار البقية.

الجدير بالذكر أن الحادث كان علي خلفية توزيع حقيبة رمضان بحي اليرموك مايو.

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