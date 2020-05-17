اشادة مستحقة بالحزب الشيوعي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى خضم انشغال الحزب الشيوعى بتفاعلات الساحة السياسية والاوضاع داخل مكونات الحكم وحاضنته السياسية – اعلان قوى الحرية والتغيير – ، والتحالفات هنا وهناك ، فى ظل هذه المشغوليات لم يغفل الحزب عن مسألة الترتيب الداخلى والعمل على تهيئة الأجواء للبناء الفكرى وتقوية العضوية وبالذات الشباب الذين طال الزمن بينهم وبين عقد الدورات التقيفية الداخلية ، وفى هذا الاطار قرر المكتب السياسى للحزب فى اجتماعه الاخير ( فى النصف الاول من ابريل الماضى ) اصدار خطاب داخلي لتعزيز وحدة الحزب الفكرية وتدعيم نشاط المكاتب والمناطق والفروع والمساهمة بأكثر فعالية في النشاط العام ضد الثورة المضادة ووحدة قوى الثورة والدفاع عن المكتسبات الجماهيرية.

ان هذه الالتفاتة لجانب البناء الفكرى وتعزيز وحدة الحزب تكشف استفادته من التجارب السابقة التى تم التراخى فيها واهمال الجانب التثقيفى مما نتج عنه جيل هش من الشيوعيين يمكن بسهولة زعزعة قناعاتهم فى اطروحتهم الفكرية ، والان يعمل الحزب على تلاقى هذا الخلل ، ومع اننا لانتفق مع الشيوعيين فى اطروحتهم الفكرية ورؤيتهم السياسية ونرى ان من السهل بيان الخلل فيها وتوضيح نقاط ضعفها ونقول انها لن تصمد أمام أى نقد علمى بسيط ، لكننا نشيد باجهزة الحزب الشيوعى وهى تلتفت الى جانب التثقيف والعمل الفكرى وتقرر تقوية شباب الحزب معرفيا ، ونتمنى ان تنتهج بقية احزابنا نهج الشيوعيين فى اعلائهم قيمة البناء المعرفى لأن قيام كل الاحزاب بهذا الامر فى داخلها وبغض النظر عن قوة أو ضعف برامجها الفكرية والثقافية نقول على الرغم من ذلك فإن الفائدة العامة ستكون تقوية جانب القراءة والاهتمامات الفكرية مما ينعكس ايجابا على الوضع المعرفى والثقافى بشكل عام فى البلد.

نتمنى ان ينشأ فى البلد اهتمام كبير بالمعرفة والاطلاع وتلاقح الافكار وإن نعمل جميعا من اجل ترسيخ وتقوية ودعم المكتبات العامة ومراكز القراءة وجمعيات تسليف الكتب والاهتمام بمتابعة ما يطرح من افكار وإن نعلى جميعا من قيمة الحوار ، وان لايكون هناك حجر أمام أى جهة ان تطرح رؤاها وتوضح افكارها ، وإن يتم الاستماع اليها ويكون الدليل هو الفيصل بين المتحاورين ، ولو استطعنا جعل هذا الأمر واقعا معاشا فى بلادنا لتمكنا من النهوض بها الى مصاف الدول الكبرى المحترمة وهذا واجبنا جميعا.