325 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل ٣٢٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى تسجيل ٦ وفيات سجلت من الحالات الجديد من ولايات الخرطوم ٢٨٠ حالة الجزيرة ١٥ شمال كردفان ١٠ القضارف ٨ كسلا ٤شمال دار فور ٢ جنوب كردفان ٢ نهر النيل ٢ وشرق دار فور حالة واحدة والشمالية حالة واحدة .

اما الوفيات فقد سجلت وفاتين في ولاية الخرطوم ووفاة واحدة في كل من كسلا شمال دارفور والشمالية والنيل الابيض وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في السودان إلى ٢٢٨٩ حالة متضمنة ٧٩ وفاة .

أجمالى الحالات تراكميا منذ بداية الجائحة حسب الولايات المتأثرة الخرطوم ١٨٧٤ الجزيرة ١٢٩ شمال كردفان ٧٧ القضارف ٧٠ وسنار ٥٠ وجنوب دارفور ١٩ وكسلا ١٧ ونهر النيل ١٠ والشمالية ٨شمال دار فور ٧ شرق دار فور ٦غرب كردفان ٥والنيل الابيض ٤غرب دارفور ٤ البحر الأحمر ٣وجنوب كردفان ٣وسط دارفور ٢النيل الازرق حالة واحدة. المادة السابقة برامج رمضان .. موسم التجني على (زيدان ابراهيم) المقالة القادمة أمريكا… الموت بكورونا أو الموت جوعا….؟

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