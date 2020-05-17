حمدوك وصفقة القرن.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المراقب بدقة لما حصل في السودان في السنوات الاخيرة وما يحدث من حوله لا يمكن إلا أن يستنتج الآتي: – امريكا (قائدة الصهيونية) تعد المنطقة العربية لصفقة القرن وهي صفقة اقتصادية لا يعرقلها الا النخبة الاسلامية المتعلمة التي نشات في ظل الصحوة الاسلامية (الاخوان المسلمين ومن شاكلهم من الوهاببة) لذلك عندما يتم القبض علي شيخ سلفي في الخليح يتهمونه بانه اخواني ارهابي.

– امريكا تجبر الدول العربية علي الحكم بالعلمانية وان تترك الحكم بلاسلام حتي تطبع الدول العربية كلها مع اسرائيل وتخدع امريكا شعوب المنطقة بأنه بعد تنفيذ صفقة القرن ستعيش المنطقة في سلام ورخاء.

– في مصر ازاح الصهاينة مرسي وجاءوا بالسيسي لأن مشروع الاخوان المسلمين الرامي الي الحكم بالشريعة واقامة دولة الخلافة الاسلامية يفشل صفقة القرن ولذلك الاعلاميين العالمانيين يخوفون الحكام العرب بان اردوغان يريد ان يرجع الدولة العثمانية ( طبعا من وجهة نظر الاخوان ان الخلافة الاسلامية توحد بين العرب والعجم وليس هناك اشكال في ان تكون عاصمتها في الخرطوم او القاهرة او انقرا او اسلام اباد ولكن طبعا افضل تكون في مكة او المدينة لو امكن). وطبعا قيام دولة خلافة اسلامية معناه ان هناك لعص الملوك والامراء سيفقدون عروشهم. – بقي البشير وحزبه هم حجر عثرة في طريق صفقة القرن لان البشير صريح ويدعم حماس علنا. – استعمل الامريكان مع البشير سياسة العصا والجزرة وجربوا معه كل الطرق ولم يستطيعوا ان يزيحوه (حروب ثم محكمة جنائية، فحصار اقتصادي.. وبتقدير ربك ظل البشير يحكم تلاتين سنه ذلك لكي يتيقن الناس ان الملك بيد الله وليس بيد امريكا او غيرها) . – اخيرا وبعد ان شكل البشير حكومة الوفاق الوطني عام 2008 الامريكان شعروا بالخطر فقرروا ان يأتوا بدكتور حمدوك وزير مالية في حكومه معتز حتي يفرمل لهم الحكومة التي كانت ستقوم بعمل انتخابات في ابريل 2020 وتستقروبعدها السودان، لكن مخابرات امريكا وجدت ثغرة وقالت لحمدوك انتظر احسن نجيبك رئبس وزرا وبعدها سنريك ماذا تفعل. ولذلك فان دكتور حمدوك منذ ان اتي ليست لديه خطة ولا يريد ان يتدخل في شيئ وهو الان منتظر امريكا لتريه ماذا يفعل بعد حضور بعثة الامم المتحده التي يثق فيها الدكتور حمدوك ووزير ماليته. – هذا ما اراه والامر متروك لشعب السودان فان ارادوا ان يتوكلوا علي الله ويشتغلوا بايديهم فليبدأوا منذ غدا بمبايعة رجل يرأس السودان ويخرجه من الفوضى والفتن التي تستعر الان، اما ان اراد الشعب ان ينتظر صفقة القرن التي قال ترمب انها ستتم في غضون ثلاث سنوات فلينتظروا جزرة امريكا واصدقاء السودان والبنك الدولي وهبات صفقة القرن، قال الفاروق رضي الله عنه (من لم ينفعه ظنه لن تنفعه عينه). هذا باختصار ما يجب عمله ودعكم من قيل وقال فكل ماحدث للاسف منذ سنتين في السودان صنع بايدي مخابرات ووسائل اعلام دول اجنبية.