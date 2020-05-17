الرياض تسعى لنشر كورونا في اليمن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واقع صحى هش ووضع اقتصادى صعب بسبب الفقر أصلا اضافة الى الحصار الظالم والعدوان السعودى الامريكى الغاشم ، هذا هو حال اليمن وهو يكابد مع جائحة كورونا التى تم الاعلان رسميا عن تسجيل حالتين منها فى العاصمة صنعاء مما يعنى حتما ان الوباء سينتشر ويهدد حياة الشعب اليمنى الذى يعانى ويفتقد لابسط مقومات التصدى لهذا الوباء الذى اعجز الدول القوية وقهرها فكيف بدولنا الهشة أصلا ؟ وكيف باهلنا فى اليمن الذى انهكتهم الحرب ونهش جسمهم المرض وانعدام الدواء وتم تدمير مرافقهم الصحية وتكاد تنعدم عندهم امدادات المياه الصحية بسبب العدوان الظالم ، أما الكهرباء فلم يعد غالب اليمنيين يحلمون بها ، وحتى تلك المناطق التى يوجد بها تيار كهربائى فانه ضعيف ولايستمر طويلا .

فى هذه الظروف الصعبة يعانى اليمنيون من كورونا ، ولكن مايقلق اكثر هو تجاهل العالم المنافق لمعاناتهم وسكوت المنظمات المهتمة بحقوق الانسان سكوتها عن مظلمتهم وعدم تجاوب السعودية مع الدعوات المنادية لايقاف العمليات العسكرية أيام انتشار وباء كورونا.

اليمنيون يتهمون العدوان على انه ظل يسعى فى الفترة الماضية الى ادخال فيروس كورونا الى بلدهم بكل وسيلة ممكنة ، ويقولون ان بلادهم ظلت خالية من المرض خلال الخمس أشهر الماضية التى اجتاح فيها الوباء معظم بلدان العالم ، ويقولون ان العدوان اجتهد لايصال الوباء الى البلد ، فقد عمد منذ البدايات الأولى لجائحة الفيروس المستجد إلى فتح المنافذ التي كان قد أغلقها على مدى خمسة أعوام من حصاره، وزاد من عدد الرحلات الخارجية إلى مطارات المحافظات المحتلة ، في الوقت الذي سارعت فيه دول العالم لإغلاق مطاراتها ومنافذها لاحتواء انتشار الوباء الشهير.

لم يكتف العدوان بذلك بل قام ضمن مساعيه لإدخال الوباء إلى البلد بإسقاط دفعات مشبوهة من الكمامات والمناديل في عدد من المحافظات الحرة عبر طيرانه كان آخرها في مارس الماضي بصنعاء، أي قبل أسابيع فقط من إعلان صنعاء الحالة الأولى.

وبحسب الاخبار فإن سربًا من الطائرات انطلق من قواعد عسكرية سعودية ليأتي إلى اليمن ويلقي كمامات ومناديل، ومعروفٌ لدى الخبراء العسكريين كم تكلف العملية الواحدة لاطلاق طائرة واحدة منها، فما بالك بسرب من الطائرات توجه إلى عددٍ من المحافظات، وهذا يؤكد أن وراء ذلك أهدافًا عدوانية”.

وكان تحالف العدوان قد قام بقصف المحاجر الصحية في محافظات البيضاء والحديدة وصعدة بشكل مباشر وبمحاذاتها، ما أدى إلى خروج من سلم فيها وتسربهم من المراقبة والإجراءات الوقائية كما حدث بمحجر الصليف بمحافظة الحديدة إذ خرج أكثر من 80 شخصًا من المحجر كانوا تحت المراقبة الصحية.

العالم اليوم مطالب بالنظر الى مظلومية الشعب اليمنى وايقاف هذا العدوان الظالم بحقه ، ويلزم ان يعرف الجميع ان الرياض تسعى لنشر وباء كورونا فى اليمن وعلي كل الاحرار التصدى لاجرامها وايقافها عند حدها.