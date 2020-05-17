السودان واثيوبيا توتر ام تطور في العلاقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الاخبار ان وفدا سودانيا رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، زار اثيوبيا والتقي رپيس الوزراء ابي احمد ، ويضم الوفد وزيرة الخارجية الاستاذة أسماء محمد عبد الله ، ووير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين والمدير العام لجهاز المخابرات الفريق جمال عبد المجيد ، وكان للخبر ان يكون عاديا لولا انه جاء فى فترة تسود فيها تسريبات عن توتر مكتوم يحكم علاقة الجارين الشقيقين ، وذلك دون صدور أى إشارة سواء من الخرطوم أو اديس ابابا يفهم منها ان العلاقات ليست على مايرام ، وحتى هذه التسريبات التى تخرج من هنا وهناك مرة بعد اخرى ليس فيها كلام قاطع يمكن البناء عليه وانما هى مجرد ارهاصات قد يكذبها الواقع .

المتحدثون عن التوتر المكتوم فى العلاقة بين الجارين الشقيقين يشيرون الى ان الخلاف القديم المتجدد بين الجانبين حول منطقة الفشقة قد اخذ منحى جديدا لم يعرفه من قبل وذلك بعد استشعار الاثيوبيين بعض الخطر من إعادة الجيش السودانى انتشاره فى مواقع حدودية متنازع عليها واقعة ضمن اقليم الفشقة الذى يدعى الطرفان الحق فى تبعيته له ، ويتعامل معه الاثيوبيون بسياسة فرض الامر الواقع ، وقد شكل انتشار الجيش السودانى فى بعض هذه الجيوب مؤخرا شكل ذلك استفزازا للاثيوبيين الذين تحركت قيادات كبيرة فى جيشهم ضاغطة على القيادة مطالبة بحسم هذا الملف بشكل نهائى وانهاء حالة التوتر فيه وهى الحركة التى نتج عنها – بحسب البعض وقد يكون تحليلهم غير سليم – تعبئة فى الجيش السودانى وصلت الى ان يزور هذه المناطق رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ويعلن دعمه للجيش فى حفظ البلد وعدم التفريط فى أى شبر من تراب الوطن ، وهى الرسالة التى فهم منها الاثيوبيون ان المرحلة الحالية لاتقتضى التصعيد فلم يجدوا معنى للتحرش بالسودان.

وفى الخبر ان السودان واثيوبيا أكدا متانة العلاقة بينهما ومقدرتهما علي تخطي التحديات التي تواجههما.

رئيس الوزراء دكتور حمدوك قال ان الزيارة

كانت ناجحة وتناولت العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية و سبل دعمها وكيفية حل التحديات على الحدود والقضايا ذات الصلة بسد النهضة.

من جانبه قال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد انه “جد سعيد” لاستقبال الوفد السوداني رفيع المستوى الذي يزور بلاده مبعوثا من الدكتور عبدالله حمدوك .

واشار دكتور ابي في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر الى ان “هذا الوفد رفيع المستوى هو تعبير عن العلاقات الازلية القوية بين بلدينا ولقد سررت بالنقاشات التي جرت بيننا حول تحديات تمتين العلاقات الاقتصادية وحول سد النهضة ومسائل الحدود وايضا حول كيفية مجابهة جائحة الكورونا

ان التصريحات الأيجابية من الطرفين تعكس رغبة اكيدة منهما على تحسين العلاقات بينهما ومعالجة أى خلل قد ينتج عنه توترات مهما كانت اسيابها.

العلاقة المتينة والمتميزة بين الشعبين الشقيقين جديرة بالعمل من الطرفين على تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع على الطرفين وكل الاقليم بلا شك