مجلس المريخ ماريوس تسلم حقوقه كاملة

الخليج 365 : نفي مجلس ادارة نادي المريخ الانباء التي تتحدث عن مطالب للمدرب ماريوس كشف المكتب الاعلامي لنادي المريخ ان المدرب كان يتقاضي الف وخمسمائة دولار ويحصل عليها عقب كل شهر مع المدرب الزلفاني والحديث عن مطالب له لا اساس له من الصحة ويجدر ذكره ان احاديث قد نشر الاحد عن شكوى تقدم بها الالماني ضد المريخ.

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