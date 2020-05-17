الإتحادي الديموقراطي الأصل يثمن قرار زيادة الإجور للعاملين بالدولة

التاريخ: 17-مايو-2020
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ثمن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل القرار الذي إتخذته الدولة بزيادة مرتبات الفئات الفاعلة في الشعب السوداني من معلمين وموظفين ونظاميين وعمال، واعتبرها خطوة كبيرة في تحسين معاش الملايين وإنصافهم لمواجهة ظروف إقتصادية صعبة على المستويين الدولي والمحلي.
و دعا الحزب الاتحادى فى بيان صحفى، أصدره اليوم بحسب سونا، دعا السلطات للعمل بكل قوة لتطبيق حزمة سياسات إقتصادية راشدة تكبح جماح إرتفاع أسعار السلع الأساسية وذلك بإعادة شركات الدولة التي بناها الشعب بعرقه والتي كانت تسيطرعلى سوق السلع الأساسية للمواطن وأن توجه كل الدعم والتمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية بإدماج ملايين الريفيين في الدورة الإنتاجية بتيسير قروض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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