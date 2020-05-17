مقتل وكيل عريف بالقوات المسلحة في اليرموك

التاريخ: 17-مايو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة لقي وكيل عريف “خميس الزبير كوة”، يتبع للقوات المسلحة سلاح المدرعات، حتفه على يد سبعة أفراد بحي اليرموك مايو جنوب الخرطوم. فُتح لهم بلاغ بقسم النصر تحت المادة 130 القتل العمد تم القبض على اثنين منهم وفرار البقية. Advertisements وبحسب صحيفة اليوم التالي، أن الحادث كان على خلفية توزيع حقيبة رمضان بحي اليرموك مايو. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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