20 يونيو موعداً لتوقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح

التاريخ: 17-مايو-2020
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أعلنت الوساطة بجمهورية جنوب السودان، عن موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الفرقاء السودانيين يوم 20 يونيو/حزيران المقبل، كما حددت جدولاً زمنياً لحسم القضايا العالقة بين الأطراف.
وحددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين يوم 18 مايو/أيار موعداً لبدء التفاوض حول القضايا القومية، ويستمر ثلاثة أيام، على أن يتم استئناف التفاوض عقب عطلة عيد الفطر المبارك يوم 27 مايو/أيار لحسم ملف الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح “مسار دارفور والحركة الشعبية – شمال في مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
كما حدد الجدول الزمني الذي وضعته الوساطة يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران لحسم القضايا العالقة بمسار دارفور والمنطقتين، على أن تجتمع يوم الخامس من يونيو؛ ولمدة أسبوع كامل؛ اللجنة الفنية المشتركة والتي تتكون من الوساطة والحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إلى جانب شركاء السلام لوضع مصفوفة الاتفاق النهائي.
وأشارت الوساطة بحسب صحيفة اليوم التالي إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ستكون مخصصة لمراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية؛ ستبدأ يوم 12 يونيو/حزيران وتستمر أسبوعاً كاملاً.
وحددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين يوم 20 يونيو/حزيران موعداً للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الأطراف المتفاوضة.
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