الارصاد: الحرارة تحافظ على قيمها المرتفعة

التاريخ: 17-مايو-2020
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة العظمى و الصغرى على قيمها المرتفعة في معظم انحاء البلاد مع طقس غائم الي غائم جزئيا طوال اليوم في معظم البلاد وتاثر مناطق اقصى شمال ولايتي البحرالاحمر والشمالية واجزاء من مناطق غرب البلاد بالغبار المثار .
وأشار التقرير بحسب سونا، إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت 43 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة الجنينة وكانت 18درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت43 درجة وأدناها 27 درجة مئوية. وأضاف التقرير أن رياح شمالية إلى شمالية شرقية تسود في معظم انحاء البلاد .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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