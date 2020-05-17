إصابة طبيب وعشرة من أفراد أسرته بـ (كورونا)

التاريخ: 17-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تعرض الطبيب محمد الحاج المدير العام لمستشفي امدرمان التعليمي بجانب عشرة من افراد اسرته للاصابة بكورونا وبحسب صحيفة صوت الأمة، تم حجزهم لتلقي الرعاية الطبية التامة من قبل الجهات الصحية السودانية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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