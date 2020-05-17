بامر الحظر .. عودة الأسر لمتابعة المسلسلات

الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة الكورونا التي تسببت في فرض حظر التجوال بعدم التنقل و التواجد الدائم بالمنزل جعلت الكثيرين يفكرون كيف يقضون أوقات الحظر المنزلي خاصة و أن شهر رمضان الذي يمر هذا العام عكس السنين الماضية بافتقاد اللمة و حرية التنقل و السهر في الخارج لقضاء اجمل الأوقات.

(١)

عدد كبير من الأسر أكدوا أنهم بسبب الحظر المنزلي اصبحوا أكثر متابعة للمسلسلات التي تعرض في عدد من القنوات التلفزيونية بسبب الفراغ الذي يعيشونه، و هو ما أكده الأستاذ الجامعي كمال أبو النجا و زوجته بأنهما اصبحا لا يفارقان التلفزيون لمتابعة المسلسلات المصرية في كل القنوات حتى الساعات الأولى من الفجر نسبة للفراغ الكبير الذي يعيشانه.

(٢)

من جانبه قال الموظف علاء خالد إنه كان لا يهتم بمتابعة المسلسلات و لا يهتم بها و لكن مع ظروف الحظر اصبح من أكثر المهتمين ،موضحا بحسب صحيفة السوداني:(أصبحت لا افوت اي مسلسل بجانب متابعة الافلام لانه من خلالها استطيع قضاء تلك الساعات الطويلة المملة التي لا تحتمل.)

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(٣)

عدد من الفنانات اكدن أنهن يقضين الساعات الطويلة للحظر بمتابعة المسلسلات الرمضانية و كذلك الاعادة، و هو ما أكدته الفنانة حنان بلوبلو بأنها لا تنام إلا بعد صلاة الفجر و أنها أصبحت مدمنة لجهاز التلفزيون،موضحة (مافي برنامج نعمل شنو؟ كملنا النوم و مافي حاجة تفرق عنا غير متابعة المسلسلات.)

(٤)

من جانبها قالت الفنانة امنية إبراهيم أن جهاز الريموت اصبح لا يفارق يدها نسبة لمتابعة كل المسلسلات التي يتم عرضها ، مشيرة الى انه هي المرة الاولى منذ سنوات طويلة أن تجلس أمام التلفزيون بالساعات الطويلة لتتابع المسلسلات و ذلك بسبب الحظر و الفراغ الشديد الذي يعيشونه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)