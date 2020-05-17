مصطفى السني في مرمى نيران اهل الوسط الفني….

شن عدد من المطربين هجوما مكثفا على الفنان مصطفى السني عقب ظهوره عبر شاشة الهلال الفضائية خلال برنامج (يلا نغني ) مرددا إحدى اغنيات الراحل عثمان حسين بعد اخفاقه بحسب صحيفة السوداني، في أداء العمل بشكله الصحيح حسب رأي زملائه المطربين عبر صفحاتهم الشخصية بالاضافه الى الأخطاء في كلمات الأغنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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