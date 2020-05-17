مبادرة لجان المقاومة لمساعدة الأسر المتعففة

دشن عدد من لجان المقاومة بأحياء الفتيحاب بأم درمان مبادرة (ح نفرحهم في العيد) بتوزيع الملابس والمواد الغذائية لعدد من الأسر المتعففة. وضمت المبادرة بحسب صحيفة السوداني، عددا من اهل الوسط الفني والإعلامي الذين دعموا مبادرات لجان المقاومة بالاحياء والتي سبق وأن قامت بتوزيع كيس الصائم. وأشاد أهالي الحي بالمبادرات من قبل لجان المقاومة و التي وصفت بالنبيلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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